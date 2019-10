Banca Ifis blocca le trattative con Credito Fondiario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Il Consiglio di amministrazione dell'istituto veneto ha deliberatoin quanto si sarebbero palesate diverse criticità nel riuscire a raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti coinvolte. La scelta blocca, di conseguenza, il passaggio alla fase di due diligence.che, in un comunicato, afferma: "il mercato dei Non Performing Loans è e rimane strategico per Banca Ifis. Il nostro obiettivo è mantenere le condizioni per continuare a generare valore in futuro anche in presenza di un contesto regolamentare in evoluzione, continuando a investire sia nell'acquisto di portafogli sia nell'attività di servicing".Al momento a Piazza Affari il titolo dell'istituto segna un rosso del 6,96%