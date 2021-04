22 Aprile 2021

(Teleborsa) - L'Assemblea degli azionisti di Banca Ifis approva il bilancio d'esercizio 2020 e la distribuzione di un dividendo lordo unitario pari a 0,47 euro per azione dedotto dai Fondi propri al 31 dicembre 2020. L'importo verrà messo in pagamento dal 26 maggio 2021 con record date il 25 maggio 2021 e data stacco cedola (n. 23) il 24 maggio 2021. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli.

L'Assemblea ha inoltre confermato alla carica di Amministratore Delegato di Frederik Geertman, già cooptato come consigliere in data 11 febbraio 2021 e la cui nomina è stata proposta dal Consiglio di Amministrazione.

I soci hanno approvato la proposta dell'azionista di maggioranza La Scogliera di nominare come nuovo amministratore indipendente Monica Regazzi in sostituzione del consigliere dimissionario Luciano Colombini. Con l'ingresso della Dr.ssa Regazzi, sale al 41% la rappresentanza femminile nel Consiglio di Amministrazione (5 su 12 membri). I predetti amministratori resteranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, ossia fino all'Assemblea chiamata a deliberare l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021.

Ok all'integrazione dei compensi alla società di revisione contabile per gli esercizi 2019 e 2020.