Banca Generali, volatilità mercati pesa su conti 9 mesi. Utile ricorrente in aumento

Banca Generali ha chiuso i primi nove mesi del 2022 con un utile netto consolidato di 155,4 milioni di euro, contro i 270,9 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno (-42,6%), "che godeva di condizioni di mercato decisamente più favorevoli", sottolinea la società. Sul risultato ha infatti influito il ridimensionamento delle componenti variabili più legate alla dinamica dei listini, scese a 17,6 milioni nei primi nove mesi del 2022 dai 196,6 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. L'utile netto ricorrente - che esclude appunto voci di ricavi variabili e altre poste straordinarie – si è attestato a 163,5 milioni di euro, segnando un aumento del 24%.



Il margine di intermediazione è stato pari a 469,7 milioni (contro i 612,9 milioni dei 9 mesi 2021). In aumento il margine finanziario del 20,9% a 108,7 milioni, e sono salite del 5,2% a 343,4 milioni le commissioni nette ricorrenti, mentre hanno perso terreno le commissioni variabili (17,6 milioni, -91,1%) per lo storno dei mercati.



"In un trimestre caratterizzato da eccezionale volatilità dei mercati ed incertezza politica ed economica, abbiamo continuato a crescere a livello commerciale ed abbiamo confermato risultati finanziari molto solidi, al netto delle componenti straordinarie fortemente pro-cicliche - ha commentato l'AD Gian Maria Mossa - In particolare, la tenuta dei margini testimonia la qualità del nostro core business, con portafogli molto diversificati e banker capaci di stare vicini ai clienti anche nei momenti più difficili".



"In questi mesi abbiamo lavorato per sviluppare un'offerta dedicata a questo nuovo scenario ed i risultati ottenuti nelle ultime settimane di ottobre, ovvero dal lancio delle nuove soluzioni di risparmio gestito, stanno confermando la qualità della nostra rete, come testimoniano gli importanti flussi netti quotidiani - ha aggiunto - La determinazione e professionalità dei nostri professionisti, l'efficienza e flessibilità gestionale della banca ed il proseguimento delle iniziative strategiche di medio termine previste a piano, ci fanno guardare con fiducia agli ultimi mesi del 2022 e alle prospettive del nostro ambizioso piano triennale".





Ledi Banca Generali a fine settembre hanno raggiunto 80,4 miliardi di euro, segnando un calo del 2% rispetto a settembre dello scorso anno e in calo del 6,2% da inizio anno. "Sul dato hanno pesato le pressioni sui listini azionari e obbligazionari", viene sottolineato. Lanei nove mesi 2022 è arrivata a sfiorare i 4,1 miliardi di euro, "mostrandosi resiliente alle complessità dei mercati".Al 30 settembre 2022, ildella Banca si è attestato al 15,7% (dal 15,2% del 30 giugno 2022) e il(TCR) al 16,8% (dal 16,3% del 30 giugno 2022), confermandosi ampiamente superiori ai requisiti specifici fissati per il Gruppo da Banca d'Italia (CET 1 ratio all'8% e Total Capital Ratio al 12,3%, come minimo richiesto dal periodico processo di revisione e valutazione prudenziale SREP).Banca Generali "presentati lo scorso febbraio sebbene le prospettive dei mercati finanziari siano caratterizzate da una maggiore complessità e volatilità rispetto alle ipotesi formulate in avvio del piano".La società sottolinea che ilrappresenta "dei risultati della Banca che non era prevista nelle proiezioni del piano e che si stima potrà fornire un tangibile contributo alla redditività nei prossimi anni, rafforzando in particolare l'obiettivo di una crescita degli utili ricorrenti 2022-2024 di almeno il 10-15% CAGR".