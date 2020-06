Banca Generali vola con dati raccolta e stime UBS

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Brillante rialzo perche lievita del 2,84% in Borsa, collocandosi fra i migliori del FTSE MIB. Il titolo beneficia dei, annunciati la scorsa settimana, e deloperato daLa banca d'affari svizzera, confermando un giudizioed un target price diha migliorato ledi Banca Generaliper ilper gli anniComparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che il gruppo bancario mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,76%, rispetto a -7,06% del principale indice della Borsa di Milano).L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Banca Generali. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 26,69 Euro. Primo supporto visto a 24,99. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 23,91.