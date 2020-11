Banca Generali, vertici Gruppo Generali smentiscono ipotesi cessione

(Teleborsa) - Seduta stabile per Banca Generali, che tratta a cavallo della parità, dopo che i vertici di Generali hanno smentito la possibilità di cessione della Banca del Gruppo e ribadito la fiducia nel suo management.

"Siamo molto felici di Banca Generali, ha un ottimo top management", ha affermato Tim Ryan, Group Chief Investment Officer and Ceo Asset & Wealth Management di Generali, nel corso dell'Investor Day, rifiutandosi di commentare i rumors relativi alla eventuale vendita della quota di maggioranza.

Affermazione in linea con quella del Ceo, Philippe Donnet, che al Financial Times ha assicurato "Siamo azionisti molto felici di Banca Generali, non ci sono trattative sul tavolo con nessuno, inclusa Mediobanca".

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB, ad evidenza del fatto che il movimento del gruppo bancario subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.



L'esame di breve periodo di Banca Generali classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 28,67 Euro e primo supporto individuato a 28,35. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 28,99.



