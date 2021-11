Banca Generali, utile in crescita. Ok a dividendo sugli utili 2019/20

(Teleborsa) - Banca Generali ha chiuso i primi nove mesi del 2021 con un utile di 270,9 milioni di euro, in crescita del 38,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'istituto sottolinea che il risultato rappresenta un nuovo record di periodo pur scontando gli accantonamenti straordinari del secondo trimestre e un aumento dei contributi ai fondi bancari. L'utile netto del trimestre è risultato pari a 80,8 milioni di euro (+27%) dopo aver spesato - fra gli altri - 8,4 milioni di euro di contributi per i fondi bancari, in rialzo del 18% rispetto allo scorso anno.

L'utile ricorrente dei primi nove mesi dell'anno è stato di 132 milioni di euro (+18%), mentre il margine di intermediazione è salito a 612,9 milioni di euro (+37%). Le commissioni nette al 30 settembre 2021 sono cresciute del 41% a 523 milioni di euro, grazie a una forte spinta della componente ricorrente con 326,4 milioni di euro (+21%).

"Continuiamo a crescere in misura superiore al mercato di riferimento e ci avviamo verso il miglior esercizio della nostra storia garantendo solidità e ritorni ai vertici del settore per tutti gli stakeholders - ha commentato l'amministratore delegato e direttore generale Gian Maria Mossa - Risultati eccellenti che confermano la qualità ed unicità del nostro modello di business incentrato sulla qualità dei nostri professionisti, sempre più un punto di riferimento non solo per la clientela private ma per tutte quelle famiglie bisognose di consulenza per la protezione patrimoniale".

Al 30 settembre 2021, CET1 ratio della banca si è attestato al 15,2% e il Total Capital ratio (TCR) al 16,4%, confermandosi ampiamente superiori ai requisiti specifici fissati per il gruppo da Banca d'Italia (CET 1 ratio al 7,75% e Total Capital Ratio al 11,84%).

Il CdA ha deliberato il pagamento di un primo dividendo da 2,7 euro per azione per un totale di 315.499.420 euro così suddiviso: a valere sugli utili 2020 per 289.207.237 euro e sulla Riserva degli utili a nuovo degli esercizi precedenti per 26.292.183 euro. La data di stacco è il 22 novembre 2021, con record date il 23 novembre 2021 e data di pagamento il 24 novembre 2021. Il secondo dividendo da 0,60 euro per azione, per un totale di 70.110.982 euro, è interamente riferito alla Riserva per utili portati a nuovo degli esercizi precedenti. La data di stacco prevista per questo secondo dividendo è il 21 febbraio 2022, con record date il 22 febbraio 2022 e data di pagamento il 23 febbraio 2022.