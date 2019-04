Banca Generali lancia la ventesima edizione di “Un campione per amico”

Anche quest’anno l’obbiettivo è far dialogare i valori dello sport e della solidarietà con quelli dell’educazione finanziaria e del risparmio. Ma l’edizione 2019 di

Banca Generali Un Campione per Amico”, che parte il 9 aprile da Napoli, è ben più del tour che da anni trasforma 10 città italiane in palestre a cielo aperto per far giocare oltre 10 mila ragazzi delle scuole elementari e medie con quattro grandi campioni come Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Jury Chechi. Il ventesimo compleanno dell’iniziativa, sostenuta per il decimo anno consecutivo da Banca Generali, è un occasione per fare il bilancio di un «modello che funziona», come ha sottolineato Giovanni Malagò, presidente dello stesso Coni che ha patrocinato l’iniziativa. E alla fine dei due mesi di tour saranno oltre 200 mila i ragazzi con in quali «quattro moschettieri dello sport», per usare le parole di Malagò, avranno condiviso in 20 anni e 190 tappe il senso dell sport, ma anche del rispetto, della diversità e dell’unione. La parola chiave è sensibilità. Ecco perchè Banca Generali rinnova il suo sostegno a un progetto che mette insieme il Dna informativo dell’educazione finanziaria,con quello sociale. «È per noi un modo per essere vicini al territorio e ai ragazzi su temi come il risparmio», spiega Marco Bernardi, vice direttore generale di Banca Generali a margine della presentazione dell’iniziativa all’Aniene a Roma. «Così i ragazzi possono acquisire consapevolezza di come i sacrifici richiesti nello sport possono portare risultati importanti anche per chi impara a risparmiare» In tutte le tappe sarà distribuito un nuovo libretto che promuove i concetti base del risparmio. Mentre in cinque città ci saranno anche incontri con la Fondazione (Feduf) dell’Abi. Del resto, «è la Banca Mondiale a fotografare l’Italia al terzo posto per risparmio pro-capite, ma al 44° per competenze finanziarie», sottolinea Bernardi. Lo spirito dell’iniziativa rientra poi nelle attività legate a The Human Safety Net, la onlus del Gruppo Generali che ha a cuore i progetti di inclusione sociale, ricerca, e aiuto ai giovani.

Siamo molto orgogliosi - spiega Adriano Panatta - di aver contribuito nel tempo a rendere quest’evento un vero e proprio punto di riferimento per la promozione dei valori legati allo sport giovanile. L’obiettivo della manifestazione vuole essere infatti quello di far percepire i valori essenziali dell’attività fisica attraverso una mattinata di gioco e di divertimento. I bambini, insieme alla partecipazione attiva di noi Campioni riescono a comprendere in modo più diretto ed efficace quanto sia importante, per il loro benessere e la loro crescita sana, fare sport. Grazie all’attività sportiva infatti si cresce, nel comportamento, nelle abitudini alimentari, nelle relazioni, maturando consapevolezza sui temi della diversità e del rispetto, verso se stessi e gli altri

.

Ultimo aggiornamento: 19:37

