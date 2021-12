Banca Generali, Standard Ethics migliora outlook a positivo

(Teleborsa) - L'agenzia di rating per la sostenibilità Standard Ethics ha migliorato l'Outlook di Banca Generali a Positivo da Stabile, confermando il Corporate Rating attuale "EE". La Banca del Gruppo Generali fa parte dello SE Italian Index e dello SE Italian Banks Index.

Negli ultimi tre anni la Banca guidata da Gian Maria Mossa ha avviato un percorso di allineamento alle indicazioni delle Nazioni

Unite, dell'Ocse e dell'Unione Europea sui temi di Sostenibilità. In particolare, Banca Generali ha concepito e reso operative diverse policy nei vari ambiti Esg: dai temi di work-life balance alle questioni ambientali senza dimenticare l'aggiornamento del Codice Interno di Comportamento.



Nel 2021, gli interventi sono proseguiti interessando sia la parte apicale della Banca (politiche diversità e remunerazioni) sia la strategia generale ( Sustainability Policy) e la politica degli investimenti. La rendicontazione extra-finanziaria in linea con le best prectice europee e misura obbiettivi di sostenibilità posti a livello globale.