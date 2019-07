Banca Generali si rafforza nel private banking con acquisto NEXTAM Partners

(Teleborsa) - Banca Generali ha perfezionato il contratto di acquisizione di NEXTAM Partners (capogruppo del Gruppo NEXTAM Partners),

boutique finanziaria attiva dal 2001 nell asset e wealth management oltre che nell advisory per la clientela private ed istituzionale in Italia.



L'operazione si inserisce nel più ampio percorso di crescita avviato da Banca Generali nel private banking, finalizzato a rafforzare la gamma dei servizi offerti e le competenze distintive nell asset management e nell advisory.



Nell'operazione, Banca Generali stata assistita da DLA Piper come advisor legale e da PwC in qualità di advisor finanziario; NEXTAM Partners da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario in qualità di advisor finanziario e dallo Studio Visentini Marchetti e Associati in qualità di advisor legale.





