(Teleborsa) - La raccolta netta totale di Banca Generali a fine novembre è stata pari a 5,1 miliardi in aumento rispetto ai 4,5 miliardi dello stesso periodo del 2019.In forte crescita la raccolta in soluzioni gestite pari a 2,4 miliardi (+65% rispetto ai 1,5 miliardi dello scorso anno). Le masse sotto consulenza evoluta (BGPA) hanno raggiunto i 5,8 miliardi (4,6 miliardi nel corrispondente periodo dello scorso anno).La raccolta in soluzioni gestite ha catalizzato i flussi del mese risultando in sensibile aumento sia su base mensile (+36% rispetto allo scorso anno, a 439 milioni), sia su base annuale (+65% rispetto allo scorso anno a 2,4 miliardi).In decisa crescita anche le masse sotto consulenza evoluta, che hanno raggiunto i 5,8 miliardi (+395 milioni nel mese).L', ha commentato: "con una crescita straordinaria del 65% rispetto allo stesso mese del 2019, a conferma del grande lavoro dei nostri banker nell'accompagnare i clienti attraverso soluzionidi qualità nel cogliere le opportunità dai mercati.abbiamo già raggiunto con un mese d'anticipo quanto realizzato nell'intero scorso esercizio, contando sulla forza della nostra struttura esistente e sulla qualità di un'offerta interamente personalizzabile e in continua evoluzione. L'innovazione nelle gestioni tematiche e la profondità di analisi della nostra consulenza evoluta si confermano elementi distintivi sempre più apprezzati dalla clientela. L'attenzione che ci arriva da professionisti d'esperienza e da clienti dalle esigenze anche complesse, come aziende e imprenditori, ci fanno guardare con fiducia al finale d'anno e inizio del 2021".