Banca Generali, raccolta netta pari a 314 milioni

Ultimo aggiornamento: 15:04

ha realizzato a luglio una, portando il dato cumulato da inizio anno a 3,15 miliardi.Il mese si è distinto per la nettae più in generale per il grande successo di tutte le più recenti iniziative lanciate dalla Banca. L'innovativaha confermato i forti tassi di crescita dei mesi precedenti con oltre 262 milioni di raccolta netta, che porta il totale da inizio anno a €1,3 miliardi.Lesi sono confermatee sia nella formula di RAMO I (87 milioni nel mese, 862 milioni da inizio anno), sia nel contenitore assicurativo BG Stile Libero (46 milioni nel mese, 222 milioni da inizio anno).Nell'ambito dei prodotti dile nuove emissioni di certificates (42 milioni, 247 milioni da inizio anno) e le nuove cartolarizzazioni (55 milioni, 381 milioni da inizio anno) sono risultate in costante sviluppo con grande riscontro positivo da parte della clientela. Infine la consulenza evoluta (Advisory) ha raggiunto i 4,3 miliardi di controvalore con un progresso di 300 milioni nel mese e di 2 miliardi da inizio anno.