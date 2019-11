Banca Generali, a ottobre raccolta netta a quota 367 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Banca Generali ha registrato a ottobre una raccolta netta di 367 milioni di euro per un totale di oltre 4,1 miliardi da inizio anno. I nuovi flussi del mese si distinguono per la qualità nel mix di prodotto, con i nuovi comparti dell'innovativa «Sicav Lux Im» che hanno raccolto 194 milioni nel mese, consolidando così il trend di crescita da inizio anno (1,7 miliardi).La raccolta netta gestita è di 248 milioni di euro (2.115 milioni da inizio anno). Le masse sotto consulenza evoluta(Advisory) sono ulteriormente cresciute raggiungendo i 4,5 miliardi, con una crescita di 100 milioni nel mese e 2,2miliardi da inizio anno.«La solidità dei flussi e l'interesse che ci giunge non solo da tanti imprenditori ma anche da professionisti d'esperienza, ci fanno guardare con grande ottimismo agli ultimi due mesi dell'anno», ha commentato l'amministratore delegato e direttore generale Gian Maria Mossa.