Banca Generali, la raccolta netta di agosto a 315 milioni

La raccolta netta di Banca Generali relativa ad agosto è pari a 315 milioni. Il totale da inizio anno è di 3,5 miliardi. I flussi nel mese sono risultati in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e sui livelli consistenti del mese precedente, confermando la qualità nel mix di prodotti che rispecchiano la ricerca di protezione e la bassa volatilità da parte della clientela. La raccolta netta gestita, invece, ammonta a 125 milioni di euro.Nell’ambito dei prodotti gestiti, la nuova Sicav Lux Im1 è cresciuta di 129 milioni di euro di raccolta per un totale da inizio anno di 1,4 miliardi di euro. Tra i prodotti di risparmio amministrato, invece, le nuove emissioni di certificates e di cartolarizzazioni hanno raccolto 56 milioni di euro nel mese per un totale di 684 milioni di euro da gennaio.I depositi in conto corrente sono aumentati sensibilmente (168 milioni di euro) sulla spinta della continua acquisizione di nuova clientela. Si segnala, infine, il proseguimento del trend di forte sviluppo dei patrimoni in consulenza evoluta (Advisory) che alla fine di agosto coinvolgevano 4,3 miliardi di masse, con una crescita di 2 miliardi da inizio anno.L’amministratore delegato di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: «Un risultato molto solido considerando la stagionalità e le incertezze geopolitiche del periodo che ci conferma ancora una volta come lavorare sulla professionalità dei Consulenti sia la vera chiave del successo. La diversificazione delle soluzioni d’investimento, la personalizzazione del servizio e la vicinanza dei nostri Consulenti alle famiglie sono ulteriori tratti distintivi che ci portano a guardare con fiducia all’ultima parte dell’anno.