Banca Generali, prosegue trend positivo raccolta in aprile

Ultimo aggiornamento: 12:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

chiude il mese di aprile con una, confermando per il secondo mese consecutivo il trend di crescita solido registrato durante il periodo d'emergenza per la diffusione della pandemia Covid-19, anche per effetto delle dotazioni digitali fornite alla sua rete di consulenti.si attesta quindiin linea all'andamento positivo dei primi 4 mesi del 2019."Aprile ha fornito segnali importanti sia per la forza della raccolta sia per la qualità del mix", ha affermato l'ad Gian Maria Mossa, aggiungendo "siamo molto orgogliosi del grande lavoro dei nostri private banker che, nel rispetto della distanza sociale e riduzione sostanziale degli incontri di persona, sono riusciti comunque ad essere quanto mai vicini e proattivi con i clienti", grazie agli "sforzi fatti in ambito digitale negli ultimi anni".La raccolta del mese ha evidenziato una decisa a(406 milioni nel mese e 546 milioni da inizio anno) ed in particolare dellache ha realizzato una raccolta positiva di 301 milioni ad aprile. Positiva la raccolta anche degli iche risultano particolarmente apprezzati in questa fase di incertezza per la natura difensiva che li caratterizza (64 milioni ad aprile). Nello specifico, la raccolta nei contenitori assicurativi (BG Stile Libero e Lux Protection Life) si conferma predominante con 230 milioni da inizio anno.il flusso verso gli strumenti di r, mentre il numero di contratti di consulenza evoluta () sono aumentati e gli assets sono cresciuti di 200 milioni a€4,8 miliardi.