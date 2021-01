© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Banca Generali ha registrato una(+27%), in miglioramento anche sulla qualità della sua composizione. Le(fondi e wrappers) si sono attestate infatti a 737 milioni di euro (+91%), il valore più alto di sempre su base mensile. Complessivamente(erano stati 5,1 miliardi nel 2019)."Siamo davvero orgogliosi del lavoro al fianco dei clienti e dei risultati raggiunti - ha detto l'amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali,e pur con tutte le complessità e criticità di questa terribile crisi siamo stati in grado di aumentare complessivamente nell'anno i flussi di raccolta arrivando a sfiorare i 6 miliardi".Le(+71% rispetto allo scorso anno) mostrando una netta accelerazione nel corso dell'ultimo trimestre pari a 1,3 miliardi di euro grazie ad una crescente attenzione verso la riqualificazione della liquidità dettata dall'attuale contesto economico-finanziario.Nello specifico tra le soluzioni gestite, laha mostrato un'accelerazione rispetto al già solido trend di crescita dei mesi precedenti con una raccolta retail di 261 milioni di euro nel mese (1,9 miliardi da inizio anno). Seguono i(222 milioni nel mese) per un totale di 1,0 miliardo di euro da inizio anno. Infine, lain architettura aperta di fondi di terzi si è attestata a 285 milioni di euro (825 milioni da inizio anno) confermando l'attenzione alla diversificazione dei portafogli.Generali ha comunicato anche che lesono state pari a 177 milioni di euro (1,3 miliardi da inizio anno) raggiungendo il totale di 6 miliardi in costante crescita rispetto ai 4,7 miliardi dello scorso anno (+28%). Ciò ha consentito di raggiungere con un anno di anticipo il livello più elevato del target fissato per il 2021 nell'ambito del Piano Strategico 2019-21. Le masse totali a fine 2020 sono risultate superiori ai 74 miliardi di euro."Le competenze, la dedizione, e la determinazione dei nostri banker e colleghi di Banca hanno dimostrato ancora una volta l'eccellenza della nostra struttura che ha saputo- ha sottolineato Mossa - Esserci sempre con professionalità fa la differenza. La solidità e la sostenibilità del nostro modello di business poggia sulla forza e qualità di persone di fiducia, con la tecnologia che me migliora l'efficacia nei servizi. L'unicità di queste caratteristiche, unite alle risposte che ci arrivano dalla clientela, ci fanno guardare con rinnovata fiducia alle sfide di questo 2021".