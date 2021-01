(Teleborsa) - Intermonte promuove Banca Generali alzando il target price a 31,5 da 30 euro, con conferma di una raccomandazione Buy, in seguito alla pubblicazione dei dati di raccolta di dicembre, che hanno visto chiudere il 2020 con una raccolta netta complessiva vicina ai 5,9 miliardi.



Gli analisti di Intermonte evidenziano i forti afflussi netti di dicembre, al di sopra dei livelli record del 2018 e del 2019 che testimoniano come il trend commerciale stia chiaramente guadagnando terreno nonostante le condizioni di mercato e pertanto rivedono positivamente anche delle stime 2021/22 (+6%).



Intermonte prevede poi che a Banca Generali sarà consentito di distribuire un dividendo pari a 1,5 euro/azione, un ulteriore motivo di promozione per il titolo.



Frattanto, Banca Generali si muove oggi con un guadagno dello 0,89% in Borsa. © RIPRODUZIONE RISERVATA