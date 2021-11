Banca Generali, pioggia di giudizi positivi dagli analisti

(Teleborsa) - Archiviati i risultati dei 9 mesi con utili record ed in crescita del 38% a 270,9 milioni e masse oltre gli 82 miliardi di euro, per Banca Generali è tempo di giudizi degli analisti. Giudizi che, in linea con i conti, sono estremamente positivi.

Stifel/KBW ha infatti confermato la raccomandazione di "Buy" sul titolo della Banca del Leone rivedendo al rialzo il prezzo obiettivo, ora fissato a 46 euro.

Stesso prezzo obiettivo che vede anche Barclays secondo cui le azioni di Banca Generali dovrebbero essere "overweight", ovvero sovrappesate rispetto alla posizione attuale.

In generale, a guidare il giudizio degli analisti su Banca Generali sono le solide stime di questi primi 9 mesi del 2021, i forti risultati commerciali con oltre 7 miliardi di raccolta, e la capacità di remunerare gli azionisti con oltre 500 milioni di euro di dividendi in pagamento a partire dal prossimo 22 novembre.

L'attenzione si sposta quindi verso il prossimo piano industriale, che Banca Generali presenterà il prossimo febbraio.