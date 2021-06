(Teleborsa) - Il fondo 8a+ Real Innovation, gestito dalla società italiana 8a+ Investimenti SGR con l'advisory di Banca Generali, ha acquisito una partecipazione nel fondo di investimento Catalyst IV gestito da Catalyst. Il fondo 8a+ Real Innovation investe nei mercati del private equity e del debito, mentre Catalyst IV è un fondo di venture capital israeliano con un focus su settori come il SaaS aziendale, la sicurezza informatica, la mobilità intelligente, l'internet delle cose.

"Siamo molto soddisfatti di questa operazione che apre le porte del portafoglio di investimenti di Catalyst al nostro programma BG4Real, un progetto dedicato al sostegno dell'economia reale, principalmente in Italia, ma con un dimensione internazionale, un pilastro della quale è costituito dalla distribuzione di 8a+ Real Innovation", ha commentato Maria Ameli, Head of Private Equity Markets di Banca Generali. Grazie alla partnership, 8a+ Real Innovation potrà anche co-investire con Catalyst in aziende target selezionate da quest'ultima.

"È un grande piacere collaborare con partner strategici così stimati che condividono il nostro impegno e dedizione per supportare la crescita di tecnologie altamente innovative con mercati rilevanti in Italia, Europa e oltre - ha invece dichiarato Edouard Cukierman, Managing Partner di Catalyst Funds - La nostra partnership fornirà senza dubbio un vantaggio unico nei nostri sforzi per avere un impatto positivo sulle nostre società in portafoglio, guidando il potenziale per rendimenti di investimento superiori".