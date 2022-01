Banca Generali, nuovo record di raccolta nel 2021

(Teleborsa) - Banca Generali ha chiuso il 2021 con il miglior dato mensile e annuale della sua storia. A dicembre 2021 i flussi totali sono stati pari a 849 milioni di euro, con l'insieme delle soluzioni gestite, assicurative e amministrate che ha sfiorato il miliardo (986 milioni di euro, +24% anno su anno), mentre si è ridotta la liquidità parcheggiata nei conti correnti. La raccolta totale del 2021 ha raggiunto i 7,7 miliardi di euro da inizio anno (+31% a/a), superando il record precedente di 6,9 miliardi di euro del 2017.

La raccolta in soluzioni gestite (696 milioni di euro, 5,3 miliardi di euro nell'anno) è ben distribuita con un risultato positivo per i contenitori finanziari (242 milioni di euro nel mese, 938 milioni di euro nell'anno) e assicurativi (141 milioni di euro nel mese, 1,4 miliardi di euro nell'anno). Si conferma in crescita costante la Sicav LUX IM con 178 milioni di euro nel mese e 1,5 miliardi di euro nell'anno. Le masse in Consulenza Evoluta si sono attestate a 7,3 miliardi di euro (+21% a/a) con una variazione positiva di 155 milioni di euro nel mese.

"Il grande lavoro al fianco dei clienti nella diversificazione e protezione del patrimonio e l'impegno nell'innovazione degli strumenti e della rosa d'offerta stanno portando a obiettivi superiori alle nostre stesse stime - ha commentato l'AD Gian Maria Mossa - I forti flussi di raccolta netta e gestita, costruiti senza incentivazioni straordinarie o da promozioni digitali, ma frutto della consulenza dei nostri banker alle famiglie rappresentano un risultato d'eccellenza che ci proietta verso nuovi picchi storici in termini di flussi annuali".

"I numerosi riconoscimenti, al modello d'offerta sostenibile, l'efficacia delle gestioni, e delle soluzioni digitali, confermano l'efficacia del percorso intrapreso - ha aggiunto - ma è soprattutto la fiducia che continua a crescere da parte dalla clientela il miglior biglietto da visita con cui presentare le nostre ambizioni di sviluppo in vista del nuovo piano triennale in agenda a febbraio".