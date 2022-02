Banca Generali, nuovo piano al 2024: crescita a doppia cifra dell'utile ricorrente

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Banca Generali ha approvato il piano strategico e finanziario 2022-2024, che punta ad accelerare la crescita organica (raccolta netta cumulata di 18-22 miliardi di euro), rafforzare la crescita profittevole (crescita dell'utile ricorrente pari a 10-15% CAGR nel 2022-2024) e distinguersi nella remunerazione degli azionisti (dividendi cumulati pari a 7,5-8,5 di euro per azione nel periodo 2022-2025). La società punta a un target di clientela ampliato, "raggiungibile con un'offerta e con soluzioni maggiormente personalizzate, caratterizzate da un servizio reso ancor più efficace ed efficiente dal binomio consulente-tecnologia".

"Ci prepariamo ad una nuova fase di forte crescita per la nostra banca valorizzando i nostri punti di forza: qualità dei professionisti, cultura orientata all'innovazione e impegno nella sostenibilità - ha commentato l'AD Gian Maria Mossa - La strategia, che mira al raggiungimento di ambiziosi target, si fonda su tre pilastri: il primo punta ad avvicinare ulteriormente la banca ai nostri professionisti ed ai nostri clienti, grazie all'evoluzione dell'offerta e del modello di servizio e a un crescente supporto alla rete. Il secondo, si fonda sulla costruzione di una banca data driven, digitale e aperta. Infine, il terzo pilastro intende rafforzare il posizionamento nell'ambito della sostenibilità, diventando il punto di riferimento su tematiche ESG per tutti i nostri stakeholder".

Per quanto riguarda la crescita dimensionale, circa due terzi del totale del flusso cumulato di raccolta netta sarà generata in modo organico dalla rete esistente tramite incremento dello share of wallet e acquisizione di nuova clientela. Le masse gestite e amministrate per conto della clientela a fine 2024 vengono stimate in un range di 105-110 miliardi di euro. "Il dato non tiene conto di eventuali operazioni di crescita esterna e include una performance di mercato prudenziale pari a circa l'1% all'anno nell'arco di piano", sottolinea la banca. Le masse riferite ai contratti di consulenza evoluta, pari all'8,5% delle masse totali a fine 2021, sono attese in crescita in un range compreso tra l'8,5%-10,5% al 2024.

Con riguardo alla crescita reddituale, la crescita a doppia cifra dell'utile ricorrente si basa su una crescita media ponderata 2022-2024 delle commissioni ricorrenti del 7-10% in un contesto di marginalità non inferiore ai livelli medi del 2021. La crescita risulta trainata dal maggior peso atteso delle soluzioni gestite, e tra queste dai fondi di casa e dai contenitori (wrapper) assicurativi in virtù del potenziamento dell'offerta dedicata sia alla clientela HNW, sia alla clientela Affluent. Sul margine d'interesse si prevede un incremento medio ponderato (CAGR) del 5-10% nell'arco di piano 2022-2024.

Rispetto alla crescita remunerativa, Banca Generali intende distribuire dividendi "secondo una cash view in crescita costante nell'arco di piano puntando a ridurre la volatilità dei dividendi attraverso una maggiore flessibilità del payout". A questo scopo, il payout degli utili viene fissato secondo i seguenti criteri: 70-80% sulla quota di utili ricorrenti; 50-100% sulla quota di utili variabili. Meccanismo di pagamento dei dividendi suddiviso in due tranche: 1° Tranche - Anno T / 2° Trimestre; 2° Tranche - Anno (T+1) / 1° Trimestre. Su queste basi e alla luce delle previsioni di utili, la Banca si attende di poter distribuire 7,5-8,5 euro per azione di dividendi cumulati nel periodo 2022-2025, di cui 2,55 euro già annunciati.