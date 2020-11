Banca Generali miglior team di Wealth Management del 2020

(Teleborsa) - L'approccio olistico nella consulenza patrimoniale di Banca Generali ottiene un nuovo riconoscimento. Ieri sera, la Banca private guidata da Gian Maria Mossa è stata infatti nominata Team dell'Anno nel Wealth Management in occasione dei Finance Community Awards 2020.

Durante la cerimonia di consegna del premio – tenutasi ieri sera in formato digitale - il responsabile del Wealth Management di Banca Generali Franco Dentella ha dichiarato: "Siamo felici di un riconoscimento che ricompensa il nostro impegno per mettere costantemente a disposizione della nostra rete di professionisti il meglio dei servizi di wealth management per la consulenza patrimoniale alle famiglie. La particolare situazione che stiamo vivendo in questo 2020 evidenzia come sia fondamentale adottare un approccio olistico nelle sfide di pianificazione patrimoniale. Per questo motivo abbiamo lavorato e continueremo a farlo per integrare nella nostra piattaforma di consulenza evoluta BG Personal Advisory il meglio dell'offerta finanziaria e non finanziaria presente sul mercato".

A guidare la scelta degli iscritti alla community di financecommunity.it è stata la completezza della piattaforma proprietaria di Banca Generali – BG Personal Advisory. Oggi, infatti, i duemila private banker e wealth advisor della Banca private hanno a disposizione uno strumento senza eguali sul mercato che consente l'ottimizzazione del patrimonio finanziario e non finanziario della clientela. Accanto alle tradizionali soluzioni di investimento, Banca Generali ha infatti costruito una architettura aperta d'offerta che integra all'interno dell'ecosistema digitale le peculiarità da partner nel campo del real estate, del corporate finance, e dell'art advisory. Una gamma di soluzioni che sta contribuendo anche a rafforzare la crescita delle masse: allo scorso 30 settembre, infatti, Banca Generali amministrava 5,4 miliardi di euro sotto consulenza evoluta, in crescita del 22% rispetto allo scorso anno.

Per Banca Generali, quello di miglior Team dell'Anno nel Wealth Management 2020, non è il primo riconoscimento. La Banca private era stata votata nel 2019 come Team dell'Anno del Private Banking, mentre nel 2016 l'amministratore delegato Gian Maria Mossa era stato eletto come Miglior CEO italiano.

