Banca Generali, masse ESG oltre 6,5 miliardi

(Teleborsa) - Banca Generali accelera sugli investimenti sostenibili stabilendo il nuovo record di masse gestite certificate ESG. A fine 2021, queste ammontavano infatti a 6,5 miliardi di euro pari al 18% del risparmio gestito totale. Si tratta di un dato quasi doppio rispetto all'obiettivo del 10% che la Banca guidata da Gian Maria Mossa si era prefissata di raggiungere al termine dello scorso anno.

A guidare la crescita di Banca Generali in questo particolare segmento di mercato c'è la piattaforma presentata a febbraio 2019 e sviluppata in esclusiva con MainStreet Partners per associare gli obiettivi di sostenibilità dei clienti all'interno dei loro portafogli finanziari. Grazie ad un algoritmo proprietario, questa piattaforma è infatti in grado di quantificare il ritorno in termini concreti su ciascun obiettivo dei singoli investimenti del singolo cliente.

All'interno di questo progetto, Banca Generali ha inoltre mappato più di 5 mila titoli che hanno una descrizione qualitativa relativa ai rating Esg. Tra questi, è stato quindi selezionato un paniere di 250 fondi (60% generalisti e 40% tematici legati ai megatrend) considerati come "top", ovvero migliori se parametrati ai principi di sostenibilità.