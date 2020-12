© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Banca Generali avvia oggi una partnership di carattere societario e commerciale con la fintech Conio Inc. che opera nel settore delle cripto-valute. Conio si posiziona come "wallet provider", offrendo servizi di custodia, negoziazione e reporting, al momento focalizzati sul Bitcoin.La partnership siglata - spiega una nota - prevede l'ingresso di Banca Generali nel capitale di Conio Inc, a supporto della crescita della società, e la distribuzione dei suoi prodotti all'interno dell'offerta digitale della banca per la propria clientela. Banca Generali ha partecipato quale main investor ad un'operazione di aumento di capitale di Conio deliberata per complessivi 14 milioni di dollari.Il settore delle cripto-valute ha raggiunto una dimensione importante con un trend in continua crescita. A fine novembre, la capitalizzazione complessiva delle valute "crypto" ha raggiunto 580 miliardi di dollari, di cui Bitcoin costituisce circa due terzi del complessivo. Gli scambi giornalieri a livello mondiale sono pari a 280 miliardi con circa 60 milioni di utenti che negoziano cripto-valute con "wallet"., ha dichiarato: ". Sappiamo che il futuro assetto dei mercati finanziari potrà sicuramente essere influenzato dalla tecnologia block-chain che continua a farsi largo, in primis tra le cripto-valute, così come in molti altri ambiti. Alcune banche centrali hanno già avviato studi e progetti per l'introduzione di monete digitali da affiancare ai sistemi tradizionali, player globali nei sistemi di pagamento stanno includendo questo nuovo mondo nei loro modelli di business e in Svizzera stiamo assistendo alla nascita delle prime banche su sistemi proprio di block-chain. E' in tale contesto che si inquadra l'accordo con Conio: un. In questo modo possiamo continuare a sviluppare la nostra piattaforma aperta sfruttando le migliori novita' che arrivano dalle best-practice internazionali. Da ultimo,".aggiunge: ". Dopo la fase di sviluppo e assestamento industriale degli ultimi 10 anni, le criptovalute stanno dando il via ad una nuova tangibile fase, facendo il loro ingresso nell'offerta delle istituzioni finanziarie.nella corsa per lo sviluppo di queste nuove tecnologie".