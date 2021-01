© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -conferma un focus sugli investimenti sostenibili,, in qualità di lead investor, all, azienda fiorentina attiva nella riforestazione e nei servizi ambientali.L'operazione si inserisce all'interno di, il progetto sviluppato da Banca Generali per creare un. In particolare, il fondo 8A+ Real Innovationsu un aumento di capitale complessivo di 8 milioni Larimarrà invece disponibile alla sottoscrizione da parte difino al prossimoL'iniziativa è finalizzata a sostenere Treedom, il cui valore ai aggira sui 33 milioni di euro pre money, nel suo percorso diquali Gran Bretagna, Francia, Spagna, Benelux, Svezia, Danimarca e Finlandia, e verso la"Treedom è una azienda unica nel suo genere nonché una delle più belle realtà nel campo dell'agritech, del consumer-tech e della sostenibilità", afferma, Head of Equity Private Investments di Banca Generali, ricordando che l'obiettivo di BG4Real è quello di "valorizzare le PMI sensibili allo sviluppo sostenibile" e che "l'investimento rappresenta un'opportunità per elevare ulteriormente il livello di diversificazione del portafoglio del fondo e testimonia l'impegno concreto che il risparmio può apportare a beneficio dell'economia reale"."Grazie all'aumento di capitale Treedom potrà investire sullo sviluppo della propria piattaforma web e allargare la propria community, continuando quel percorso che ha iniziato dieci anni fa", ha spiegato, fondatore e CEO di Treedom.