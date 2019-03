Banca Generali chiude febbraio con raccolta positiva per 445 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -confermando il solido trend di crescita di inizio anno sia sul fronte dei volumi, sia nella diversificazione nel mix di prodotti."Un mese soddisfacente sia per i volumi complessivi, sia per la qualità della raccolta", ha affermato l'Ad, aggiungendo che "dopo la forte volatilità degli ultimi mesi dello scorso anno i risparmiatori sono tornati a guardare alle opportunità di diversificazione e protezione dei portafogli".Sono risultate€331 milioni nel mese, 400 milioni da inizio anno) e le nuove linee d'investimento della(116 milioni nel mese, 166 milioni da inizio anno). A febbraio si è avuto inoltre un(Advisory) che hanno raggiunto i 2,8 miliardi di masse, con un progresso di oltre 200 milioni nel mese."L'accelerazione nei flussi di questo inizio del 2019 e i tanti progetti in rampa di lancio che stiamo preparando, ci portano a guardare con grande ottimismo alle sfide dei prossimi mesi", ha affermato il numero uno di Banca Generali.