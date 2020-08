Banca Generali balza su avvio copertura Goldman con Buy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Banca Generali, che tratta in rialzo del 3,75%. Ad alimentare gli acquisti sul titolo contribuisce il giudizio di, che avvia la copertura con une, in vista di un potenziale upside del 20%, indica unLa banca d'affari statunitense ritiene che Banca Generali sia ben posizionata sul mercato di riferimento e pronta a beneficiare di una serie di inizative. Per questa ragione gli analisti indicano stime di crescita dell'EPS di circa il 7% fra il 2020 ed il 2022 grazie alla maggiore efficienza operativa ed alla buona crescita degli asset in gestione.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend del gruppo bancario rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Banca Generali, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 25,45 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 26,47. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 24,89.