Banca Generali, autorizzata integrazione Nextam Partners e la SGR

(Teleborsa) - Banca Generali annuncia che è stato rilasciata l'autorizzazione delle autorità di vigilanza per il processo di integrazione e riorganizzazione delle società Nextam Partners e Nextam Partners SGR, annunciato dalla Società con comunicato del 28 febbraio 2020.



Il processo prevede, fra l'altro, l'assunzione in via diretta di una partecipazione pari al 19,5% del capitale di 8a+ Investimenti SGR, che sarà nel frattempo acquisita transitoriamente da Nextam Partners SGR a fronte del conferimento del ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività riservata di gestione degli OICR italiani. © RIPRODUZIONE RISERVATA