Banca Generali, assemblea approva bilancio 2021 e dividendo

L'assemblea degli azionisti di Banca Generali ha approvato il bilancio individuale dell'esercizio 2021, che si è chiuso con un utile netto di 342,2 milioni di euro (289,2 milioni di euro nel 2020). A livello consolidato, l'utile netto si è attestato a 323,1 milioni di euro (274,9 milioni di euro nel 2020). I soci hanno stabilito di distribuire dividendi cash per complessivi 227.860.692, pari a 1,95 euro per azione (al lordo delle ritenute di legge) per ognuna delle 116.851.637 azioni emesse e corrispondenti ad un pay-out del 70,5%, calcolato sull'utile consolidato dell'esercizio 2021.



I dividendi saranno posti in pagamento con le seguenti modalità: 1,15 euro per azione con data di stacco il 23 maggio 2022, record date il 24 maggio 2022, data di pagamento il 25 maggio 2022 e 0,80 euro per azione con data di stacco il 20 febbraio 2023, record date il 21 febbraio 2023, data di pagamento il 22 febbraio 2023.



Via libera alla politica in materia di remunerazioni e incentivazioni; alla proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione per alcuni manager appartenenti alla categoria del Personale Più Rilevante; all'adozione di un piano di incentivazione di lungo termine denominato "Piano LTI 2022", rivolto agli amministratori esecutivi, vertici aziendali e manager; al sistema di incentivazione e altre remunerazioni variabili basate su strumenti finanziari del Personale più Rilevante per l'anno 2022.