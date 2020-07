Banca Generali a sostegno dell'economia reale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, avvicinando le imprese italiane a nuove fonti di finanziamento e garantendo a famiglie e risparmiatori strumenti che proteggano gli investimenti dalle oscillazioni di mercato, generando benefici di lungo periodo grazie all'investimento nell'economia del proprio Paese.È la ricetta post lockdown diche, insieme ad altri protagonisti del mondo economico italiano, ha messo in campo le proprie competenze e forze per la ripartenza economica.In particolare, la banca del Gruppo del Leone ha lanciato una, tra cui(proposto in sinergia con la società di gestione indipendente 8A+ Sgr), definito dal Ceo di Banca Generali,, "un vero e proprio ponte tra le esigenze delle famiglie di ricerca di valore nel lungo termine e la crescente domanda di credito".è un programma di investimento che consente al risparmio privato di investire in strumenti a supporto dell'economia reale, con benefici di protezione e decorrelazione dai mercati per i risparmiatori e nuove opportunità di finanziamento per le imprese.Per individuare le Pmi in cui investire, Banca Generali ha dato vita a una rete di accordi esclusivi e relazioni finalizzata allo scambio di informazioni e alla condivisione di esperienze.Altro progetto èche ha visto la Banca guidata da Mossa affiancarsi alla società fintech Credimi e, attraverso la sua piattaforma digitale, rispondere alle domande di credito per le Pmi colpite dal Covid-19.Il progetto è stato bene accolto dai risparmiatori che lo hanno scelto anche per le garanzie offerte con la copertura per il 90% dal Fondo Centrale di Garanzia dello Stato e per il restante 10% da Generali. In questo modo è stata completata in poche settimane una prima emissione da 100 milioni di euro in favore delle Pmi italiane.Un'iniziativa di successo che ha già avuto seguito con una seconda tranche da 40 milioni dedicata alle Pmi del Nordovest che vede la Banca affiancata da partner istituzionali come Fondazione Crt e Finpiemonte.