Banca Generali, a settembre raccolta netta a 310 milioni di euro

(Teleborsa) - Banca Generali ha realizzato a settembre una raccolta netta di 310 milioni di euro con un saldo da inizio anno di 4,1 miliardi.



I flussi sono stati rivolti alle posizioni di liquidità e risparmio amministrato in generale (330 milioni nel mese e 2,1 miliardi da inizio anno).



Complessivamente gli investimenti assicurativi hanno raccolto 127 milioni nel mese e 1,3 miliardi da inizio anno. Le masse sotto contratto di consulenza evoluta sono pari a 2,3 miliardi.



"Un risultato ancora una volta positivo in un contesto in cui prevale l'incertezza dove la volatilità è tornata protagonista. I nostri consulenti sono sempre vicini ai clienti e la flessibilità della nostra offerta sta premiando le gestioni più prudenti". E' stato questo il commento dell'Amministratore Delegato Gian Maria Mossa. © RIPRODUZIONE RISERVATA