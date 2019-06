Banca Generali, a maggio raccolta netta di 475 milioni

Banca Generali ha realizzato a maggio una raccolta netta di 475 milioni a maggio (545 in aprile) che porta il totale a 2,431 miliardi da inizio anno (2,651 da gennaio a maggio 2018).



La raccolta netta gestita si è attestata a 196 milioni (1.012 milioni da inizio anno), la consulenza evoluta a 3,6 miliardi

(+300 milioni nel mese).



Per l'amministratore delegato di Banca Generali, Gian Maria Mossa, si tratta di «un altro mese eccellente che assume ancor più valore se consideriamo l'innalzamento della volatilità e l'incertezza che hanno caratterizzato maggio sui mercati». Continua forte «la domanda di consulenza professionale per la protezione dei patrimoni» e «in un clima di prudenza per le variabili geo-politiche assistiamo a risposte positive su molteplici soluzioni di investimento; per questo guardiamo con fiducia alle prospettive dei prossimi mesi».



