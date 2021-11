Banca Finnat inizia copertura di Alfonsino con BUY e TP a 4,19 euro

(Teleborsa) - Banca Finnat ha iniziato la copertura sul titolo di Alfonsino, società quotata dal 22 novembre 2021 su Euronext Growth Milan e specializzata nel servizio di food delivery nelle piccole e medie città italiane. Il prezzo obiettivo è stato fissato a 4,19 euro per azione, mentre il giudizio sul titolo è "BUY". Il titolo della società campana ha chiuso il primo giorno a Piazza Affari a quota 1,47 euro per azione, in calo dell'8,12% rispetto al prezzo di collocamento fissato a 1,6 euro per azione. Dopo aver aperto sui massimi di seduta a quota 1,65 euro per azione, è sceso per buona parte della seduta, chiudendo sui minimi. Le azioni passate di mano sono state 663.000, per un controvalore di 1.038.690,20 euro.

Banca Finnat, che ha agito come Euronext Growth Advisor e Global Coordinator nel processo di quotazione, si aspetta un valore della produzione che da 4,717 milioni di euro stimati a consuntivo 2021 possa giungere a 39,203 milioni di euro nel 2025, per una crescita composta media annua (CAGR 20/25) pari al 67,56%. L'EBITDA viene visto in crescita media annua del 107,91%, da 449 mila euro al 31 dicembre 2021 a 8,6 milioni di euro a fine piano. Il risultato netto dovrebbe passare da 76 mila euro a 5 milioni di euro, per un tasso medio annuo di crescita pari al 107,65% e un net margin in crescita dall'1,62% a consuntivo 2021 al 12,88% a fine 2025.

Nel 2020 il segmento Food ha generato il 98,70% dei ricavi totali, con il segmento Grocery all'1,15%. Un più contenuto 0,15% dei ricavi è derivato dai servizi Pharma" e Flower. Attualmente, il servizio conta oltre 400 mila utenti ed è disponibile in 61 città distribuite in 10 regioni (Campania, Toscana, Puglia, Marche, Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Calabria e Umbria). La società intende perseguire una crescita della propria presenza territoriale, passando dai 63 centri previsti a fine 2021 ai 165 stimati a fine 2025.