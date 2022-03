Banca Finnat, famiglia Nattino concentra partecipazione e lancia OPA per delisting

(Teleborsa) - La Famiglia Nattino guidata da Giampietro Nattino, in data 24 marzo, ha annunciato di voler concentrare le partecipazioni di famiglia in Banca Finnat Euramerica in una società ad hoc denominata Nattino Holding. Si tratta complessivamente di una partecipazione di maggioranza del 68,72% circa del capitale di Banca Finnat Euramerica afferente al capofamiglia Giampetro ed ai membri Arturo Nattino, Andrea Nattino, Giulia Nattino, Paola Nattino, la Celeste Buitoni, Giampietro Nattino jr e Paolo Nattino.

Il Conferimento determinerà l'acquisizione del controllo di diritto di Banca Finnat da parte di Holding, che dunque promuoverà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni della Banca attraverso una una società veicolo, interamente controllata

da Holding stessa, denominata PN 1898.

Il corrispettivo non sarà inferiore ai valori di Conferimento e quindi pari a 0,31 euro. L'obiettivo dell'OPA è quello di conseguire il delisting della Banca.



Maria Sole Nattino, Ilaria Nattino, Daniela Salivetto, GL Investimenti e H.P.A. hanno assunto nei confronti di Holding e BidCo impegni rilevanti (Patto parasociale), impegnandosi a non portare in adesione alcuna azione all'Offerta, non vendere o trasferire le azioni per un periodo di 12 mesi, non acquistare o acquisire, se non per il tramite di Holding o di Bidco, azioni e/o strumenti finanziari dell'Emittente per 6 mesi, a consultare preventivamente Holding prima dell'esercizio del diritto di voto nelle assemblee.

L'Offerta verrà promossa su tutte le azioni in circolazione di Banca Finnat, dedotte, oltre alle azioni oggetto del conferimento, le azioni acquistate da BidCo e le azioni detenute dai componenti il Patto, in quanto persone che agiscono di concerto, nonché le 28.810.640 azioni proprie detenute dall'Emittente pari a circa il 7,94% del capitale sociale dell'Emittente.