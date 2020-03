Banca Finnat, Cda approva dati definitivi

(Teleborsa) - Il Gruppo Banca Finnat conferma la propria solidità con un patrimonio di vigilanza pari a 180,4 milioni di euro e un Cet 1 Capital Ratio consolidato pari al 31,6%, in crescita rispetto al 29,8% registrato al 31 dicembre 2018. Riunitosi in data odierna il Consiglio di Amministrazione di Banca Finnat, ha esaminato ed approvato il Bilancio Consolidato e quello separato relativi all'esercizio 2019. Dati che rivedono leggermente i preliminari comunicati il mese scorso.



Positivo l'utile netto consolidato che, nonostante rettifiche per rischio credito e perdite da impairment su partecipazioni, risulta pari a 434mila euro (458mila il dato preliminare).



Il margine di intermediazione risulta pari a 70,3 milioni in crescita del 3,3%. Le masse totali del Gruppo crescono del 5,8% raggiungendo i 17 miliardi di euro.











Ultimo aggiornamento: 16:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA