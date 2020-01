Banca Finnat ammessa al mercato ICE Futures Europe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -dal mercatoin qualità diper i servizi di trading e per quellidi clearing diretto sul sistema di compensazione ICE Clear Europe.Questa nuova membership di Banca Finnat - oltre a rafforzare il suo ruolo di intermediario sui principali mercati - costituisce un ulteriore importantedi cui si è resa da tempo protagonista, guardando al settore dello, il principale strumento adottato dall'Unione europea, in attuazione del Protocollo di Kyoto, per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori energivori. Sin dal 2013, infatti, Banca Finnat, dopo essersi iscritta al Registro Europeo delle Emissioni all'interno del sistema ETS ha avviato l'operatività di un desk dedicato ai certificati CO2.Ora, con l'adesione diretta al mercato ICE,rivolti tanto ai clienti di tipo industriale quanto ad altri intermediari che ne raccolgono gli ordini ma che in seguito, per eseguirli sul mercato, hanno bisogno di avvalersi di un negoziatore ammesso a ICE.