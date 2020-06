Banca Farmafactoring, Moody's conferma rating dopo acquisizione DEPObank

(Teleborsa) - L'agenzia Moody's ha confermato gli attuali rating di Banca Farmafactoring, con outlook Developing (da Positivo) per il Rating Emittente di Lungo termine (Ba1) e outlook Positivo per il Rating Depositi Bancari di Lungo termine (Baa3).



La revisione fa seguito all'annuncio dell'acquisizione di DEPObank – Banca Depositaria Italiana, la cui conclusione è prevista entro la fine del 2020.



L'outlook Developing riflette l'opinione dell'agenzia che potrebbe esserci una pressione positiva o negativa sul rating, a seconda del successo dell'acquisizione.



In sintesi, i rating assegnati a BFF da Moody's sono confermati: Rating Emittente di Lungo termine: Ba1, Rating Depositi Bancari di Lungo termine: Baa", con outlook Positivo; Rating Depositi Bancari di Breve termine P-3; e Baseline Credit Assessment (BCA) Ba3.