Banca Farmafactoring, intende emettere bond fino a 300 milioni

(Teleborsa) - BFF Banking Group ha datoper l'organizzazione, nei prossimi giorni, di una serie di incontri con investitori istituzionali, finalizzati a valutare una possibile emissione obbligazionaria Reg-S senior unsecured preferred, di importo nominale fino a Euro 300 milioni. Il prestito obbligazionario sarà emesso nell'ambito delannunciato a novembre 2018.Le condizioni finali del prestito obbligazionario saranno definite in prossimità della data di emissione.Il prestito obbligazionario sarà rivolto esclusivamente a investitori istituzionali in Italia e all'estero, al di fuori degli Stati Uniti d'America ai sensi della Regulation S dello United States Securites Act of 1933, come modificato, e non sarà offerto o venduto negli Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita siano proibiti; e(Borsa irlandese).Il 2 ottobre 2019ha assegnato a Banca Farmafactoring un rating emittente sul lungo termine pari a "Ba1" con outlook positivo.