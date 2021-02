(Teleborsa) - BFF Luxembourg, veicolo lussemburghese che fa capo al fondo di private equity Centerbridge, ha completato la procedura di accelerated bookbuilding delle azioni ordinarie di Banca Farmafactoring, uscendo così dal capitale. BFF Lux ha comunicato di aver ceduto a investitori istituzionali 11.806.970 azioni ordinarie detenute in BFF, corrispondenti a circa il 6,92% del capitale sociale della società al prezzo di 5,60 euro per azione. Il corrispettivo complessivo è stato pari a 66 milioni di euro.



A tre anni dallo sbarco in borsa, guidato proprio dal fondo americano, Centerbridge dice così addio a Banca Farmafactoring, operatore specializzato nella gestione e nello smobilizzo pro soluto di crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni in Europa.



