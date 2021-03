5 Marzo 2021

(Teleborsa) - Banca Farmafactoring ha reso noto che in data odierna è divenuta efficace la fusione per incorporazione di DEPObank - Banca Depositaria Italiana e il cambio di denominazione in BFF Bank. Le attività di business di DEPObank sono confluite in una divisione autonoma all'interno di BFF.

BFF ha emesso 14.043.704 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, assegnate a Equinova (principale azionista della banca acquisita) sulla base del rapporto di concambio pari a 4,2233377 azioni BFF per ogni azione DEPObank, per un totale di 76 milioni di euro.

Dopo questo aumento di capitale, Equinova detiene il 7,6% di BFF, con il management di BFF al 5,7% e un flottante - calcolato sul totale delle 184.694.346 azioni emesse ad oggi - all'86,7%.