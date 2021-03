© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha perfezionato il closing dell'acquisizione e successiva fusione per incorporazione di- Banca Depositaria Italiana, che avrà efficacia dal 5 marzo. DEPObank è attiva nei business dei e dei servizi di pagamento bancari, e serve più di 400 clienti tra fondi di investimento, banche, istituti di pagamento, grandi aziende e pubbliche amministrazioni.Nel 2020 l'rettificato di DEPObank è stato di, il totale attivo di 10,7 miliardi. Dal lato del passivo, la banca ha depositi verso la clientela pari a 9 miliardi di euro e al 31/12/2020 il patrimonio netto tangibile è pari a 334 milioni di euro e il coefficiente Common Equity Tier pari al 41,6%."Con questa operazione mettiamo a fattor comune i punti di forza di due leader nelle rispettive nicchie di mercato - ha dichiarato, amministratore delegato di BFF Banking Group - Creiamo una delle banche più redditizie e meglio capitalizzate in Europa, nonché il più grande gruppo diin Italia, che investirà fin da subito per garantire il miglior servizio possibile a tutti i clienti, con prodotti sempre all'avanguardia e secondo i migliori standard internazionali".A fronte dell'Acquisizione, BFF ha corrisposto ai soci di DEPObankdi euro in relazione al corrispettivo per cassa. Inoltre, BFF provvederà all'emissione diordinarie BFF, prive di valore nominale espresso, assegnate a Equinova (principale azionista della banca acquisita) sulla base del rapporto di concambio pari a 4,2233377 azioni BFF per ogni azione DEPObank, per un totale di 76 milioni di euro.A seguito dell'emissione delle azioni di compendio,sarà l'unico nuovo azionista di BFF Bank (la nuova denominazione di BFF) e deterrà una quota corrispondente al, con il management di BFF al 5,7% e un flottante (incluse le azioni proprie) all'86,7%. In merito alla governance dell'entità combinata, nella lista di candidati presentata dall'attuale CdA uscente di BFF è presente un amministratore indipendente indicato da Equinova,