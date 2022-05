Banca di Russia anticipa meeting. Atteso taglio tassi

Mercoledì 25 Maggio 2022, 11:15







(Teleborsa) - La banca centrale russa ha anticipato di oltre due settimane il suo prossimo meeting di politica monetaria, con le aspettative inflazionistiche che diminuiscono e il rafforzamento del rublo che frena la crescita dei prezzi. "Giovedì 26 maggio 2022 si terrà una riunione del board della Banca di Russia per esaminare la questione del livello chiave dei tassi", si legge sul sito della banca centrale, la quale specifica che il comunicato sulla decisione sarà diffuso alle 10:30 ora di Mosca. Non ci sarà alcuna conferenza stampa dopo l'annuncio.



La banca centrale ha tagliato i tassi di interesse due volte (prima l'8 aprile e poi il 29 aprile), ogni volta di 300 punti base, portandoli al 14% da un rialzo di emergenza a fine febbraio al 20% (il 28 febbraio). "Data la natura non programmata della riunione, probabilmente parleranno di un taglio importante, di 200 punti base o di 100 punti base ora e lo stesso importo alla riunione di giugno tra due settimane", ha affermato Sofya Donets, economista di Renaissance Capitale.



Nelle ultime settimane si è registrato un significativo rally del rublo, che sta mettendo a rischio la competitività degli esportatori e il bilancio.