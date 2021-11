Banca di Credito Popolare rinvia decisione su distribuzione dividendo

Venerdì 5 Novembre 2021, 14:30







(Teleborsa) - Il CdA di Banca di Credito Popolare ha deliberato di rinviare la decisione sulla destinazione della riserva per utili portati a nuovo di 1.506.921,56 euro (come da piano di riparto dell'utile di bilancio 2020 approvato dall'assemblea del 10 giugno 2021) alle deliberazioni che saranno assunte dai soci per l'approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2021 (e quindi al primo semestre del 2022).



La decisione, spiega una nota dell'istituto campano, è stata presa "in piena aderenza all'approccio prudente richiesto alle banche meno significative dalla Banca d'Italia" (con la raccomandazione dello scorso 27 luglio) e "stante anche la necessità di non dover sottovalutare lo scenario di rischio sotteso alla pandemia Covid-19".