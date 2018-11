Banca del Fucino, approvata l'aggregazione con Igea banca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, la più antica banca privata romana fondata dai principi Torlonia ai primi del '900 ed attiva perlopiù fra Lazio ed Abruzzo.Il Consiglio di Amministrazione ha approvato infatti iled esaminato le principali guidelines del nuovogià deliberato da Igea Banca. Con quest'ultima era stato infatti siglato la scorsa settimana un accordo in esclusiva di due mesi, ma già si attendeva la chiusura veloce dell'operazione entro pochi giorni.Lo schema dell'operazione prevede la, nascente dall'integrazione delle due banche:specializzata nelattiva nelLa famiglia, già azionista della Banca del Fucino, saràdella nuova banca, ma con una quota significativa, dopo aver partecipato all'aumento di capitale. Nel capitale entreranno anche alcuned altri, espressione del mondo industriale e finanziario italiano ed internazionale alcuni dei quali già oggi soci di Igea Banca. In tale contesto, anche gli attuali azionisti di banca del Fucino continueranno a supportare la Banca nel suo percorso di crescita futuro, per garantire il consolidato rapporto fiduciario con la clientela.L'operazione prevede, come elemento caratterizzante e significativo, anche ildi Banca del Fucino, per un importo stimato in circae la valorizzazione del ramo fintech di IGEA Banca.