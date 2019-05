© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha osservato come gli accordi europei sulle clausole di azione collettiva a maggioranza singola sui titoli di Stato (che scatterebbero dal 2022) interverrebbero su un fattore che incide "solo in piccola parte sul costo di una eventuale crisi di insolvenza".Sono indispensabili politiche di bilancio rigorose e prudenti, maè un processo necessariamente lungo, col quale possono interferire eventi non controllabili dai singoli governi. Per questoaffermando che il suo completamento può passare da una "unione di bilancio" che potrebbe partire con stabilizzatori automatici comuni, data la difficoltà di procedere verso strumenti di utilizzo su base discrezionale. Stabilizzatori da finanziare con emissioni a loro volta comuni dell'area euro, prive di rischio.Questo, per Visco,"Se è difficile pensare di realizzare nell'immediato strumenti di tipo discrezionale – ha aggiunto – è invece possibileDisegnati in modo da evitare trasferimenti sistematici di risorse da un paese all'altro, questi strumenti contribuirebbero aIn questo quadro "– ha proseguito Visco –. Sostituendosi in parte ai titoli pubblici nazionali, un titolo di debito europeo agevolerebbe la diversificazione delle esposizioni sovrane delle istituzioni finanziarie; ridurrebbe il rischio che nei momenti di tensione sui mercati la ricerca di sicurezza da parte degli investitori si traduca in massicce fughe di capitali dai paesi in difficoltà, permettendo invece al mercato finanziario di svolgere un'efficace funzione di assorbimento degli shock; potrebbe essere lo strumento per finanziare gli stabilizzatori automatici comuni".