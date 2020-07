Banca d'Italia, Visco: 2020 anno di svolta per la lotta ai cambiamenti climatici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un anno "di svolta", utile anche a ridurre l'impatto dell'economia sull'ambiente. È il pensiero espresso dal Governatore della Banca d'Italianeldell'Istituto."Il 2020 è un anno cruciale per la– sottolinea Visco - secondo gli scenari che ipotizzano un processo di decarbonizzazione graduale e controllato, con il 2020 si apre il decennio in cui le emissioni devono cominciare a diminuire per azzerarsi intorno al 2050. L'Italia e gli altri Paesi europei, con l'approvazione del, hanno intrapreso questa sfida".Per Visco l'emergenza sanitaria da"ci ricorda quanto le nostre comunità siano fragili davanti a uno shock sistemico globale: la nostra ripartenza non può che andare di pari passo con un'azione che trasformi le nostre economie accrescendone la resilienza agli shock e riducendone l'impatto sull'ambiente".