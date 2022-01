Banca d'Italia, da maggiore rigore Ue nessuno svantaggio per le banche italiane

(Teleborsa) - "Da un sistema di regole rigorose le banche europee, e quelle italiane in particolare, non usciranno svantaggiate; le nuove regole correggono lo squilibrio tra i requisiti sul rischio di credito e quelli sui rischi di mercato, e riducono il rischio modello". Lo ha sottolineato il Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, Paolo Angelini, al Comitato Esecutivo dell'Associazione bancaria italiana, dal titolo "La recente proposta della Commissione europea di modifica delle regole prudenziali per le banche: un quadro d'insieme e una prima valutazione". La proposta di revisione delle regole del CRR ((Capital Requirements Regulation) e della CRD (Capital Requirements Directive) recentemente avanzata dalla Commissione "ha formalmente avviato il processo di recepimento in Europa degli standard finali di Basilea 3", ha spiegato. "Sono in corso i negoziati tra gli Stati membri per definire un accordo di compromesso, che sarà poi oggetto di negoziato tra i co-legislatori. La Banca d'Italia fornirà, nelle sedi competenti, il suo supporto con l'obiettivo di definire regole coerenti con Basilea, a tutela della stabilità finanziaria della Ue, come già rappresentato nella lettera firmata nei mesi scorsi dalla grande maggioranza dei Governatori e dei responsabili della supervisione dei paesi membri dell'Unione europea".

Nel negoziato, ha sottolineato, "si dovrà evitare di riaprire il dibattito sul trattamento prudenziale dei singoli rischi, adoperandosi per individuare soluzioni condivisibili e compatibili con gli obiettivi della riforma. Il dialogo con l'industria e con l'Abi è essenziale". "Nel complesso, la nostra valutazione della proposta è positiva. Rimangono alcuni dubbi circa la tempistica, che appare per alcuni aspetti eccessivamente lunga, e andrà valutata anche alla luce dell'evoluzione della pandemia", ha dichiarato Angelini.

"Una insufficiente attenzione degli intermediari alle tematiche ESG, e in particolare a quelle ambientali, può tradursi in maggiore rischi, in primis di credito", ha infine sottolineato il Vice Direttore Generale della Banca d'Italia al Comitato Esecutivo dell'Abi. "Il quadro per il rischio fisico è già relativamente chiaro. Il settore assicurativo ha una lunga tradizione di gestione di questa tipologia di rischio; la gamma dei dati a disposizione è ampia; le banche in ritardo su questo fronte hanno gli strumenti per adeguarsi", ha aggiunto. "Va inoltre considerato che in futuro potrà contare non solo il rischio di credito effettivo, ma anche quello percepito – ha proseguito – Un intermediario potrebbe essere penalizzato dal mercato (maggiore costo di raccolta e capitale) anche solo in base alla percezione di un non adeguato controllo dei rischi climatici e ambientali. È quindi necessario rivedere in modo opportuno la governance e l'operatività aziendale, e migliorare la disponibilità di dati. Su questo fronte le linee guida emanate dal Comitato di Basilea, dall'Eba e dalla BCE forniscono già numerose indicazioni operative".