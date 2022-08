Banca CF+ supporta Util con factoring da 120 milioni di turnover annuo

Venerdì 5 Agosto 2022, 13:15







(Teleborsa) - Banca CF+, specializzata in soluzioni di finanziamento alle imprese in situazione performing o re-performing, ha sottoscritto un accordo per la fornitura di servizi di factoring con Util Industries, parte del Gruppo Util e tra i maggiori player a livello mondiale attivi nella produzione di componenti di alta precisione per diversi settori industriali tra cui automotive, e-Mobility, costruzioni e agricoltura.



L'accordo riguarda un'operazione di factoring pro solvendo verso un portafoglio di debitori ceduti costituito per la maggior parte da grandi gruppi internazionali. L'ammontare del fatturato da anticipare è pari ad un turnover complessivo annuo di 120 milioni di euro. Il finanziamento è finalizzato a sostenere il capitale circolante.



"Questa operazione conferma la capacità di Banca CF+ di soddisfare le esigenze di credito delle imprese anche in contesti complessi, in presenza di debitori ceduti internazionali o di un'elevata concentrazione di fatturato su un singolo debitore", ha commentato Alberico Potenza, Co-Head of Factoring di Banca CF+.