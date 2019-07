Banca Centrale di San Marino nazionalizza Banca CIS

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Laha annunciato il salvataggio statale (bail-in) della, che viene ribattezzataUna operazione che fa perno sulla normativa europea del bail-in (salvataggio statale) e che. Oltre questa soglia il credito vantato dai risparmiatori saràdella banca a scadenze variabili per scaglioni di importo.Più nel dettaglio, il programma di risoluzione prevede la cessione a tre istituti di credito (Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese, Banca di San Marino e Banca Sammarinese di Investimento) dei depositi protetti e di attività di ammontare corrispondente e la liquidazione di tutte le passività della Banca (indipendentemente dalla forma tecnica e dalla scadenza contrattuale).Il programma di risoluzione prevede inoltre la riduzione del valore nominale dei depositi o di altre passività nei confronti di azionisti con oltre il 25% del capitale, clienti residenti in Paesi considerati ad alto rischio per la normativa in materia di antiriciclaggio, soggetti nei confronti dei quali sia stata emessa una condanna passata in giudicato relativamente a reati rilevanti e a frode fiscale e nei confronti di soggetti quali azionisti rilevanti, esponenti aziendali e alta dirigenza.