Banca Carige, via libera del Fondo Interbancario ad intervento con Blackrock

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. E' arrivato il via libera del Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) all'intervento sulla banca ligure secondo lo schema concordato con Blackrock."Il consiglio di gestione ha approvato il nostro intervento secondo lo schema concordato con Blackrock e ha convocato l'assemblea per il giorno 14 a Roma", ha dichiarato il presidente dello stesso fondoal termine della riunione tenutasi a Milano. "Il nostro intervento si inserisce in un'operazione che ha Blackrock come soggetto imprenditore che interviene.Maccarone ha poi precisato che ci saranno tre operazioni di aumento "tra loro connesse in un unico contesto: la prima parte a servizio della conversione integrale dei bond, per la parte convertibile, quindi per circa 313 milioni, la seconda riservata a Blackrock di ammontare ancora non determinato e la terza riservata ai soci della banca, con l'impegno che tutto l'inoptato sarà sottoscritto dal gruppo Blackrock e quindi c'è la garanzia di copertura dell'intero capitale".Con la conversione del bond, il Fondo avrà circa il 43% del capitale dell'istituto genovese. Il piano sarà presentato in BCE il prossimo 17 maggio, giorno in cui scadranno i termini per la presentazione delle offerte vincolanti. Al momento l'unica opzione concreta sul tavolo è quella del fondo statunitense.