Banca Carige smentisce fuga dei correntisti

(Teleborsa) - Banca Carige smentisce con una nota le notizie di stampa circa una fuga dei correntisti riguardanti presunti accadimenti verificatesi tra il 23 Dicembre 2018 e l'8 Gennaio 2019.



L'istituto genovese "smentisce i contenuti e le relative cifre in quanto clamorosamente false sia negli ammontari che in riferimento ai singoli casi citati". La banca - si legge nella nota - "ha dato mandato ai propri legali per difendere la reputazione propria e quella dei propri clienti".







© RIPRODUZIONE RISERVATA